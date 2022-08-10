Що робити під час деокупації: мешканцям Мелітополя дали алгоритм дій

Жителям Мелітополя оприлюднили алгоритм дій під час деокупації українською армією. 13 кроків допоможуть їм залишатися в безпеці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Збройні сили України вже зовсім поруч. Наші мужні бійці обов’язково звільнять всі тимчасово окуповані території", - пише Федоров.

Як відзначив міський голова, українські бійці вже третю ніч поспіль не дають "спокійного життя" окупантам, а українська влада розробила інструкцію на період звільнення захоплених територій.

В першу чергу Федоров закликав містян уникати місць масового скупчення людей, а також знаходитись якнайдалі від місць підвищеної небезпеки, де окупанти розміщують свою техніку. Йдеться про промислові підприємства, майданчики, де збирають металобрухт, а також залізничні колії.

Фото: мешканцям Мелітополя оприлюднили алгоритм дій під час деокупації (t.me/ivan_fedorov_melitopol)