Что делать, если ужалила медуза: рекомендации Минздрава

В Азовской море увеличилось количество медуз, при этом в Черном море их также можно встретить. В связи с этим Минздрав рассказал, что нужно делать, если укусила медуза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
"Щупальца медузы содержат микроскопические зазубренные жала, у каждого из которых есть крохотная луковица с ядом и спиральная трубка с острым концом. Медуза использует яд, чтобы защитить себя и убить добычу", - говорится в сообщении.
При этом в ведомстве напомнили, что даже если медуза уже мертва или ее выбросило на пляж, она все еще может ужалить, если к ней прикоснуться.
На месте укуса медузы на коже человека могут возникнуть - жжение и покалывание, онемение и покраснение.
В случае если боль после укуса очень сильная - необходимо принять обезболивающее. Облегчить зуд могут антигистаминные препараты, в том числе местного действия (мази, гели).
В Минздраве заявили, что для избежания укуса медузы не нужно купаться, где их много. При этом в случае купания или ныряния в среде обитания медуз, необходимо надевать гидрокостюм или другую специальную защитную одежду.