Что делать, если ужалила медуза: рекомендации Минздрава

"Щупальца медузы содержат микроскопические зазубренные жала, у каждого из которых есть крохотная луковица с ядом и спиральная трубка с острым концом. Медуза использует яд, чтобы защитить себя и убить добычу", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве напомнили, что даже если медуза уже мертва или ее выбросило на пляж, она все еще может ужалить, если к ней прикоснуться.

На месте укуса медузы на коже человека могут возникнуть - жжение и покалывание, онемение и покраснение.

Что делать, если обожгла медуза?

Сразу выйти из воды;

Видимые жала осторожно выщипайте пинцетом;

Место ожога и / или контакта медузы с кожей промыть морской или соленой водой;

В случае если боль после укуса очень сильная - необходимо принять обезболивающее. Облегчить зуд могут антигистаминные препараты, в том числе местного действия (мази, гели).

Что не нужно делать при укусе медузы:

Нельзя промывать место укуса пресной водой - это ускорит негативное влияние яда на место поражения и увеличение ожоговой участка;

Не нужно прикасайтесь голыми руками к месту ожога - есть риск, что яд попадет и на руки и другие участки кожи;

Не нужно растирать место ожога в течение нескольких часов;

не нужно протирать место укуса спиртосодержащими растворами;

Не нужно мочиться на место укуса.

В Минздраве заявили, что для избежания укуса медузы не нужно купаться, где их много. При этом в случае купания или ныряния в среде обитания медуз, необходимо надевать гидрокостюм или другую специальную защитную одежду.