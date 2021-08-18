Що робити, якщо вжалила медуза: рекомендації МОЗ

В Азовському морі збільшилася кількість медуз, при цьому в Чорному морі їх також можна зустріти. У зв'язку з цим МОЗ розповів, що потрібно робити, якщо вкусила медуза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.
"Щупальця медузи містять мікроскопічні зазубрені жала, у кожного з яких є крихітна цибулина з отрутою і спіральна трубка з гострим кінцем. Медуза використовує отруту, щоб захистити себе і вбити здобич", - йдеться в повідомленні.
При цьому у відомстві нагадали, що навіть якщо медуза вже мертва або її викинуло на пляж, вона все ще може вжалити, якщо до неї доторкнутися.
На місці укусу Медузи на шкірі людини можуть виникнути - печіння і поколювання, оніміння і почервоніння.
У разі якщо біль після укусу дуже сильна - необхідно прийняти знеболююче. Полегшити свербіж можуть антигістамінні препарати, в тому числі місцевої дії (мазі, гелі).
У МОЗ заявили, що для уникнення укусу медузи не потрібно купатися, де їх багато. При цьому в разі купання або пірнання в середовищі проживання медуз, необхідно надягати гідрокостюм або іншу спеціальну захисний одяг.