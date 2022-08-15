Что делать при утечке газа: ответ Минэнерго

При утечке газа необходимо:

перекрыть все вентили;

вызвать аварийную службу газа (номер телефона 104);

вывести окружающих из помещения;

убедиться, что место загазованности под охраной до приезда аварийщиков;

при пожаре вызвать пожарных (номер телефона 101);

оказать первую помощь пострадавшим и вызвать скорую (номер телефона 103).

"Важно выучить их, запомнить номера спасательных служб или заранее записать их в свои смартфоны, в телефоны детей или стариков", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле в городе Баштанка Николаевской области произошла утечка газа из-за обстрела оккупантов.

Кроме того, оккупанты устраивают утечки газа в многоэтажках Луганской области, чтобы выгнать на улицу скрывающихся от мобилизации мужчин.