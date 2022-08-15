UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что делать при утечке газа: ответ Минэнерго

Фото: Что делать при утечке газа: ответ Минэнерго (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Валерия Полищук

Война сделала привычную реальность украинцев гораздо более опасной. В связи с этим Министерство энергетики обнародовало алгоритм действий на случай утечки газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ведомства в Facebook.

При утечке газа необходимо:

  • перекрыть все вентили;
  • вызвать аварийную службу газа (номер телефона 104);
  • вывести окружающих из помещения;
  • убедиться, что место загазованности под охраной до приезда аварийщиков;
  • при пожаре вызвать пожарных (номер телефона 101);
  • оказать первую помощь пострадавшим и вызвать скорую (номер телефона 103).

"Важно выучить их, запомнить номера спасательных служб или заранее записать их в свои смартфоны, в телефоны детей или стариков", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле в городе Баштанка Николаевской области произошла утечка газа из-за обстрела оккупантов.

Кроме того, оккупанты устраивают утечки газа в многоэтажках Луганской области, чтобы выгнать на улицу скрывающихся от мобилизации мужчин.

Читайте РБК-Украина в Google News
МинэнергоГаз