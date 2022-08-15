Что делать при утечке газа: ответ Минэнерго
Фото: Что делать при утечке газа: ответ Минэнерго (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Война сделала привычную реальность украинцев гораздо более опасной. В связи с этим Министерство энергетики обнародовало алгоритм действий на случай утечки газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ведомства в Facebook.
При утечке газа необходимо:
- перекрыть все вентили;
- вызвать аварийную службу газа (номер телефона 104);
- вывести окружающих из помещения;
- убедиться, что место загазованности под охраной до приезда аварийщиков;
- при пожаре вызвать пожарных (номер телефона 101);
- оказать первую помощь пострадавшим и вызвать скорую (номер телефона 103).
"Важно выучить их, запомнить номера спасательных служб или заранее записать их в свои смартфоны, в телефоны детей или стариков", - говорится в сообщении.
Напомним, в июле в городе Баштанка Николаевской области произошла утечка газа из-за обстрела оккупантов.
Кроме того, оккупанты устраивают утечки газа в многоэтажках Луганской области, чтобы выгнать на улицу скрывающихся от мобилизации мужчин.