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Что делать при утечке газа: ответ Минэнерго

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Понедельник 15 августа 2022 10:15
Что делать при утечке газа: ответ Минэнерго Фото: Что делать при утечке газа: ответ Минэнерго (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Валерия Полищук

Война сделала привычную реальность украинцев гораздо более опасной. В связи с этим Министерство энергетики обнародовало алгоритм действий на случай утечки газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ведомства в Facebook.

При утечке газа необходимо:

  • перекрыть все вентили;
  • вызвать аварийную службу газа (номер телефона 104);
  • вывести окружающих из помещения;
  • убедиться, что место загазованности под охраной до приезда аварийщиков;
  • при пожаре вызвать пожарных (номер телефона 101);
  • оказать первую помощь пострадавшим и вызвать скорую (номер телефона 103).

"Важно выучить их, запомнить номера спасательных служб или заранее записать их в свои смартфоны, в телефоны детей или стариков", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле в городе Баштанка Николаевской области произошла утечка газа из-за обстрела оккупантов.

Кроме того, оккупанты устраивают утечки газа в многоэтажках Луганской области, чтобы выгнать на улицу скрывающихся от мобилизации мужчин.

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