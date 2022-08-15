Що робити при витоку газу: відповідь Міненерго

Війна зробила звичну реальність українців набагато небезпечнішою. У зв'язку з цим Міністерство енергетики оприлюднило алгоритм дій на випадок витоку газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відомства в Facebook .

При витоку газу необхідно:

перекрити всі вентилі;

викликати аварійну службу газу (номер телефону 104);

вивести оточуючих з приміщення;

переконатися, що місце загазованості під охороною до приїзду аварійників;

при пожежі викликати пожежників (номер телефону 101);

надати першу допомогу постраждалим і викликати швидку (номер телефону 103).

"Важливо вивчити їх, запам'ятати номери рятувальних служб або заздалегідь записати їх в свої смартфони, в Телефони дітей або людей похилого віку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в липні в місті Баштанка Миколаївської області стався витік газу з-за обстрілу окупантів.

Крім того, окупанти влаштовують витоки газу в багатоповерхівках Луганської області, щоб вигнати на вулицю чоловіків, що переховуються від мобілізації.