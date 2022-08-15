Що робити при витоку газу: відповідь Міненерго
Фото: що робити при витоку газу: відповідь Міненерго (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Війна зробила звичну реальність українців набагато небезпечнішою. У зв'язку з цим Міністерство енергетики оприлюднило алгоритм дій на випадок витоку газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відомства в Facebook.
При витоку газу необхідно:
- перекрити всі вентилі;
- викликати аварійну службу газу (номер телефону 104);
- вивести оточуючих з приміщення;
- переконатися, що місце загазованості під охороною до приїзду аварійників;
- при пожежі викликати пожежників (номер телефону 101);
- надати першу допомогу постраждалим і викликати швидку (номер телефону 103).
"Важливо вивчити їх, запам'ятати номери рятувальних служб або заздалегідь записати їх в свої смартфони, в Телефони дітей або людей похилого віку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в липні в місті Баштанка Миколаївської області стався витік газу з-за обстрілу окупантів.
Крім того, окупанти влаштовують витоки газу в багатоповерхівках Луганської області, щоб вигнати на вулицю чоловіків, що переховуються від мобілізації.