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Що робити при витоку газу: відповідь Міненерго

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Понеділок 15 серпня 2022 10:15
Що робити при витоку газу: відповідь Міненерго Фото: що робити при витоку газу: відповідь Міненерго (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Війна зробила звичну реальність українців набагато небезпечнішою. У зв'язку з цим Міністерство енергетики оприлюднило алгоритм дій на випадок витоку газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відомства в Facebook.

При витоку газу необхідно:

  • перекрити всі вентилі;
  • викликати аварійну службу газу (номер телефону 104);
  • вивести оточуючих з приміщення;
  • переконатися, що місце загазованості під охороною до приїзду аварійників;
  • при пожежі викликати пожежників (номер телефону 101);
  • надати першу допомогу постраждалим і викликати швидку (номер телефону 103).

"Важливо вивчити їх, запам'ятати номери рятувальних служб або заздалегідь записати їх в свої смартфони, в Телефони дітей або людей похилого віку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в липні в місті Баштанка Миколаївської області стався витік газу з-за обстрілу окупантів.

Крім того, окупанти влаштовують витоки газу в багатоповерхівках Луганської області, щоб вигнати на вулицю чоловіків, що переховуються від мобілізації.

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Минэнерго Газ
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