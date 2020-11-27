Что делать? Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

- Техническое поражение сборной Украины: почему УЕФА принял несправедливое решение?
- Государственный бюджет: где найти деньги до конца года?
- Локдаун: спасут ли выплаты по 8 тысяч гривен украинских предпринимателей?
- Как стране начать зарабатывать?
Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Андрей Шевченко, главный тренер Национальной сборной Украины по футболу;
Юлия Ковалив, заместитель руководителя Офиса Президента Украины;
Сергей Марченко, министр финансов Украины;
Олег Устенко, советник Президента Украины по экономическим вопросам;
Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016);
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);
Павел Климкин, министр иностранных дел Украины (2014-2019);
Дмитрий Наталуха, народный депутат, “Слуга народа", глава комитета парламента по вопросам экономического развития;
Олег Ляшко, лидер “Радикальной партии”;
Ярослав Железняк, заместитель главы фракции партии “ГОЛОС”; первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
Илья Кива, народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Геннадий Корбан, глава Общественного совета при городском совете Днепра.
Они говорят, а решает народ.