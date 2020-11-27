Що робити? Сьогодні в 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

- Технічна поразка збірної України: чому УЄФА ухвалила несправедливе рішення?

- Державний бюджет: де знайти гроші до кінця року?

- Локдаун: чи врятують виплати по 8 тисяч гривень українських підприємців?

- Як країні почати заробляти?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Андрій Шевченко, головний тренер Національної збірної України з футболу;

Юлія Ковалів, заступник голови Офісу Президента України;

Сергій Марченко, міністр фінансів України;

Олег Устенко, радник Президента України з економічних питань;

Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016);

Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019);

Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019);

Олег Тягнибок, лідер партії ВО “Свобода”

Дмитро Наталуха, народний депутат, “Слуга народу", голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку;

Олег Ляшко, лідер “Радикальної партії”;

Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії “Голос”; перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;

Іддя Кива, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя"

Геннадій Корбан, голова Громадської Ради при міській раді Дніпра.

Вони говорять, а вирішує народ.