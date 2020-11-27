Що робити? Сьогодні в 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

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Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Андрій Шевченко, головний тренер Національної збірної України з футболу;
Юлія Ковалів, заступник голови Офісу Президента України;
Сергій Марченко, міністр фінансів України;
Олег Устенко, радник Президента України з економічних питань;
Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016);
Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019);
Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019);
Олег Тягнибок, лідер партії ВО “Свобода”
Дмитро Наталуха, народний депутат, “Слуга народу", голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку;
Олег Ляшко, лідер “Радикальної партії”;
Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії “Голос”; перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;
Іддя Кива, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя"
Геннадій Корбан, голова Громадської Ради при міській раді Дніпра.
Вони говорять, а вирішує народ.