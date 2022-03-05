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Что делать, если оккупанты отключат украинское телевидение

Автор: Сергей Сурепин

В Украине есть альтернатива телевидению. Это необходимо для того, если оккупанты из РФ отключат украинское телевидение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Госспецсвязи.

“Помимо эфирного вещания получить бесплатный доступ к украинским телеканалам можно несколькими способами”, - сообщили в Госспецсвязи.

Как смотреть ТВ

  • На спутнике. Доступ к вещанию бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенная система.

  • В YouTube. Большинство украинских каналов имеют каналы на YouTube. Если у вас есть быстрый интернет, то в мобильном приложении или на веб-странице YouTube можно найти желаемый канал. Если скорость интернета невысокая, нужно выбрать в настройках видео более низкое разрешение.

  • На ОТТ-сервисах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Желаемый канал можно найти в приложении или на веб-странице любимой платформы.

  • Кроме того, можно слушать украинское радиовещание на интернет-радио radioplayer.ua.

  • И Украинское радио (радиостанция Общественного) в АМ-диапазоне – радио работает на частотах 549 Кгц, 657 Кгц, 873 Кгц и 1404 Кгц.

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