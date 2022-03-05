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Що робити, якщо окупанти відключать українське телебачення

Автор: Сергій Сурепін

В Україні є альтернатива телебаченню. Це необхідно для того, якщо окупанти з РФ відключать українське телебачення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Держспецзв'язку.

"Крім ефірного мовлення отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна кількома способами", - повідомили в Держспецзв'язку.

Як дивитися ТБ

  • На супутнику. Доступ до мовлення безкоштовний. Для перегляду телебачення потрібен супутниковий ресивер і супутникова антенна система.

  • В YouTube. Більшість українських каналів мають канали на YouTube. Якщо у вас є швидкий Інтернет, то в мобільному додатку або на веб-сторінці YouTube можна знайти бажаний канал. Якщо швидкість інтернету невисока, потрібно вибрати в налаштуваннях відео більш низький дозвіл.

  • На ОТТ-сервісах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Бажаний канал можна знайти в додатку або на веб-сторінці улюбленої платформи.

  • Крім того, можна слухати українське радіомовлення на інтернет-радіо radioplayer.ua.

  • І Українське радіо (радіостанція Громадського) в Ам-діапазоні-радіо працює на частотах 549 Кгц, 657 Кгц, 873 Кгц і 1404 Кгц.

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Війна Росії проти України