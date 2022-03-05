Что делать, если оккупанты отключат украинское телевидение

“Помимо эфирного вещания получить бесплатный доступ к украинским телеканалам можно несколькими способами”, - сообщили в Госспецсвязи.

На спутнике. Доступ к вещанию бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенная система.

В YouTube. Большинство украинских каналов имеют каналы на YouTube. Если у вас есть быстрый интернет, то в мобильном приложении или на веб-странице YouTube можно найти желаемый канал. Если скорость интернета невысокая, нужно выбрать в настройках видео более низкое разрешение.

На ОТТ-сервисах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Желаемый канал можно найти в приложении или на веб-странице любимой платформы.

Кроме того, можно слушать украинское радиовещание на интернет-радио radioplayer.ua.