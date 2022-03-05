Що робити, якщо окупанти відключать українське телебачення

"Крім ефірного мовлення отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна кількома способами", - повідомили в Держспецзв'язку.

На супутнику. Доступ до мовлення безкоштовний. Для перегляду телебачення потрібен супутниковий ресивер і супутникова антенна система.

В YouTube. Більшість українських каналів мають канали на YouTube. Якщо у вас є швидкий Інтернет, то в мобільному додатку або на веб-сторінці YouTube можна знайти бажаний канал. Якщо швидкість інтернету невисока, потрібно вибрати в налаштуваннях відео більш низький дозвіл.

На ОТТ-сервісах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Бажаний канал можна знайти в додатку або на веб-сторінці улюбленої платформи.

Крім того, можна слухати українське радіомовлення на інтернет-радіо radioplayer.ua.