Что делать с изношенными купюрами. Налоговая дала рекомендации ФОПам с кассовыми аппаратами
В Украине для ФОПов предусмотрен порядок обращения с изношенными банкнотами, полученными от клиентов. Речь идет о тех, кто, в частности, использует в своей деятельности кассовые аппараты.
Подробнее о том, что необходимо делать ФОПам с изношенными купюрами - в материале РБК-Украина.
Порядок действий
Согласно положениям о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, после получения от клиентов в уплату за продукцию (товары, работы, услуги) изношенных банкнот/монет ФОПы, которые используют РРО/про, обязаны:
- не выдавать такие банкноты/монеты на сдачу;
- сдать такие банкноты/монеты вместе с наличной выручкой (наличными) в обслуживающие банки.
В Государственной налоговой службе отмечают, что такие предприниматели должны обеспечивать наличие в кассе банкнот, оборотной или разменной монеты для выдачи сдачи.
Но, за исключением тех номиналов монет или банкнот, чеканка и выпуск в обращение которых прекращено НБУ с учетом бонусных программ лояльности или наличия устройств для приема монет.
Как ФОПы должны закруглять сумму покупки
Предприниматели в случае принятия Нацбанком решения о прекращении чеканки и выпуска в обращение определенных номиналов монет обязаны осуществлять округления общей суммы покупки в таком порядке:
- сумма, заканчивающаяся от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;
- сумма, заканчивающаяся от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.
Прием наличных или выдача сдачи - как операции отражаются в РРО/пРРО
ФОПы обязаны регистрировать через РРО с использованием операций служебное внесение и служебную выдачу наличных с места проведения расчетов, если они напрямую не связаны с проведением расчетных операций.
Не проводится через РРО выдача наличных, не связана с проведением расчетов, если она осуществляется после выполнения Z-отчета до регистрации первой расчетной операции или до выполнения операции "служебное внесение".
То есть, разменная монета, полученная из кассы предприятия, или которая хранится на месте проведения расчетов РРО и/или ПРО с предыдущего дня, должна проводиться через РРО и/или ПРО с помощью формирования чека "служебное внесение".
А фактом подтверждения внесения суммы в РРО или ПРРО, в качестве разменной монеты является фискальный отчетный чек (Z-отчет), в котором отражается информация об операции "служебное внесение".
Напомним, правительство внесло изменения в условия работы ФОПов без применения регистраторов расчетных операций или программных РРО.
Добавим, Кабмин освободил предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в сельской местности, от обязательного применения регистраторов расчетных операций.