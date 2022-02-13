Що робити із зношеними купюрами. Податкова дала рекомендації ФОПам з касовими апаратами
В Україні для ФОПів передбачений порядок поводження зі зношеними банкнотами, отриманими від клієнтів. Мова йде про тих, хто, зокрема, використовує у своїй діяльності касові апарати.
Детальніше про те, що необхідно робити ФОПам зі зношеними купюрами - в матеріалі РБК-Україна.
Порядок дій
Відповідно до положень про ведення касових операцій, у національній валюті в Україні, після отримання від клієнтів у сплату за продукцію (товари, роботи, послуги) зношених банкнот/монет ФОПи, які використовують РРО/пРРО, мають:
- не видавати такі банкноти/монети на здачу;
- здати такі банкноти/монети разом із готівковою виручкою (готівкою) до обслуговчих банків.
У Державній податковій службі наголошують, що такі підприємці мають забезпечувати наявність у касі банкнот, обігової або розмінної монети для видачі здачі.
Але, за винятком тих номіналів монет або банкнот, карбування та випуск в обіг яких припинено НБУ з урахуванням бонусних програм лояльності або наявності пристроїв для приймання монет.
Як ФОПи мають заокруглювати суму покупки
Підприємці в разі прийняття Нацбанком рішення щодо припинення карбування та випуску в обіг певних номіналів монет зобов’язані здійснювати заокруглення загальної суми покупки у такому порядку:
- сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок;
- сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.
Приймання готівки або видача здачі - як операції відображаються у РРО/пРРО
ФОПи мають реєструвати через РРО з використанням операцій службове внесення та службову видачу готівки з місця проведення розрахунків, якщо вони, безпосередньо, не пов’язані з проведенням розрахункових операцій.
Не проводиться через РРО видача готівки, не пов’язана з проведенням розрахунків, якщо вона здійснюється після виконання Z-звіту до реєстрації першої розрахункової операції або до виконання операції "службове внесення".
Тобто, розмінна монета, отримана з каси підприємства, або яка зберігається на місці проведення розрахунків РРО та/або ПРРО з попереднього дня, має проводитися через РРО та/або ПРРО за допомогою формування чеку "службове внесення".
А фактом підтвердження внесення суми до РРО або ПРРО, як розмінної монети є фіскальний звітний чек (Z-звіт), у якому відображається інформація про операцію "службове внесення".
Нагадаємо, уряд вніс зміни до умов роботи ФОПів без застосування реєстраторів розрахункових операцій або програмних РРО.
Додамо, Кабмін звільнив підприємців, що здійснюють роздрібну торгівлю в сільській місцевості, від обов’язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій.