Что делать с банкнотами, которые банки намеренно повредили во время войны: разъяснение НБУ

"Если во время расчетов вам предлагают поврежденную банкноту, лучше отказаться и попросить другую. Уместным также будет сообщить о распространителях таких банкнот национальной полиции Украины, чтобы остановить действия злоумышленников", - говорится в сообщении.

Поддельные и намеренно поврежденные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Об изъятии из обращения таких банкнот информируются правоохранительные органы, которые будут проводить расследование, подчеркнули в пресс-службе.

Признаки поврежденных банкнот

По НБУ, во время действия военного положения банки в случае невозможности вывезти наличные, должны повредить их, чтобы привести банкноты в неплатежное состояние.

Банкноты могут быть повреждены механическим способом (обрезание не менее половины банкноты и ее уничтожение; разрезание пополам или на три части; просверливание в банкноте трех или более отверстий) или специальными растворами или другими красящими веществами с закрашиванием не менее 50% общей площади банкноты.

На сегодня в НБУ поступили на исследование от банков изъятые из оборота намеренно поврежденные банкноты гривны с тремя-четырьмя просверленными отверстиями. "Вероятнее всего, речь идет о хищении таких наличных из отделений украинских банков, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины, и их распространение в наличном обороте с целью дестабилизации ситуации в финансовой сфере", - сообщили в НБУ.

НБУ предупреждает бизнес и граждан, что банкноты окрашенные, разрезанные или с отверстиями не нужно принимать во время наличных расчетов. Эти банкноты перестали быть платежным средством. Банки не имеют права проводить обмен физическим и юридическим лицам поврежденных банкнот, а должны изымать их, отправлять в НБУ для исследования и информировать о подобных случаях в правоохранительные органы.