RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що робити з банкнотами, які банки навмисне пошкодили під час війни: роз’яснення НБУ

Фото: пошкоджені банками банкноти гривні почали з'являтися в Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк попередив про небезпеку потрапляння в готівковий обіг банкнот гривні, навмисно пошкоджених банками під час війни. Йдеться про гроші, викрадені окупантами або мародерами із захоплених відділень банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Якщо під час розрахунків вам пропонують пошкоджену банкноту, краще відмовитися та попросити іншу. Доречним також буде повідомити про розповсюджувачів таких банкнот Національній поліції України, щоб зупинити дії зловмисників", - йдеться в повідомленні.

Підроблені та навмисно пошкоджені банкноти вилучаються без відшкодування їх вартості. Про вилучення з обігу таких банкнот інформуються правоохоронні органи, які здійснюватимуть відповідні розслідування, наголосили в прес-службі.

Ознаки пошкоджених банкнот

За НБУ, під час дії воєнного стану банки у разі неможливості вивезти готівку мають пошкодити її, щоб привести банкноти в неплатіжний стан.

Банкноти можуть бути пошкоджені механічним способом (обрізання не менше половини банкноти та її знищення; розрізання навпіл або на три частини; просвердлювання в банкноті трьох або більше отворів) або спеціальними розчинами чи іншими фарбуючими речовинами із зафарбовуванням не менше 50% загальної площі банкноти.

На сьогодні до НБУ надійшли на дослідження від банків вилучені з обігу навмисно пошкоджені банкноти гривні з трьома-чотирма просвердленими отворами. "Найімовірніше, йдеться про викрадення такої готівки з відділень українських банків, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях України, та її поширення в готівковому обігу з метою дестабілізації ситуації у фінансовій сфері", - повідомили в НБУ.

НБУ попереджає бізнес та громадян, що такі банкноти пофарбовані, розрізані або з отворами - не потрібно приймати під час готівкових розрахунків. Адже ці банкноти перестали бути платіжним засобом. Банки не мають права здійснювати обмін фізичним та юридичним особам пошкоджених вищезазначеними способами банкнот, а повинні вилучати їх, надсилати Національному банку для дослідження та інформувати про подібні випадки правоохоронні органи.

Нагадаємо, Національний банк України надав інструкцію, як самостійно перевіряти справжність банкнот на прикладі 200-гривневої купюри зразка 2007 року. Це одна з найпоширеніших банкнот у готівковому обігу, тому часто вона - у фокусі уваги зловмисників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України