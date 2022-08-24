Що робити з банкнотами, які банки навмисне пошкодили під час війни: роз’яснення НБУ

"Якщо під час розрахунків вам пропонують пошкоджену банкноту, краще відмовитися та попросити іншу. Доречним також буде повідомити про розповсюджувачів таких банкнот Національній поліції України, щоб зупинити дії зловмисників", - йдеться в повідомленні.

Підроблені та навмисно пошкоджені банкноти вилучаються без відшкодування їх вартості. Про вилучення з обігу таких банкнот інформуються правоохоронні органи, які здійснюватимуть відповідні розслідування, наголосили в прес-службі.

Ознаки пошкоджених банкнот

За НБУ, під час дії воєнного стану банки у разі неможливості вивезти готівку мають пошкодити її, щоб привести банкноти в неплатіжний стан.

Банкноти можуть бути пошкоджені механічним способом (обрізання не менше половини банкноти та її знищення; розрізання навпіл або на три частини; просвердлювання в банкноті трьох або більше отворів) або спеціальними розчинами чи іншими фарбуючими речовинами із зафарбовуванням не менше 50% загальної площі банкноти.

На сьогодні до НБУ надійшли на дослідження від банків вилучені з обігу навмисно пошкоджені банкноти гривні з трьома-чотирма просвердленими отворами. "Найімовірніше, йдеться про викрадення такої готівки з відділень українських банків, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях України, та її поширення в готівковому обігу з метою дестабілізації ситуації у фінансовій сфері", - повідомили в НБУ.

НБУ попереджає бізнес та громадян, що такі банкноти пофарбовані, розрізані або з отворами - не потрібно приймати під час готівкових розрахунків. Адже ці банкноти перестали бути платіжним засобом. Банки не мають права здійснювати обмін фізичним та юридичним особам пошкоджених вищезазначеними способами банкнот, а повинні вилучати їх, надсилати Національному банку для дослідження та інформувати про подібні випадки правоохоронні органи.