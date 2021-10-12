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Делаем все необходимое. Военная миссия ЕС в Украине должна появиться до конца года, - Таран

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что делается все необходимое для создания военной миссии ЕС в стране. Ожидается, что она появится до конца текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Минобороны.

"Делаем все необходимое, чтобы уже до конца текущего года военная совещательно-тренировочная миссия по плоскости наработки юридической базы перешла в состояние практической реализации в пользу как Украине, так и ЕС", - сказал Таран, комментируя итоги саммита Украина-ЕС.

Министр уточнил, что в военную миссию планируется привлечь 30 постоянных советников ЕС. По его словам, их участие позволит создать в Украине многоуровневую систему военного образования и ввести качественное дистанционное обучение. Изменения должны затронуть административные и управленческие процессы, а также организационно-штатные структуры военных учебных заведений и их материальную базу.

"Реализация этого проекта позволит привлечь лучшие практики и помощь в процессе реформирования системы военного образования Вооруженных сил Украины, которые свойственны государствам-членам Европейского союза", - подчеркнул Таран.

Напомним, ранее создание военной миссии ЕС в Украине поддержал президент Владимир Зеленский.

Отметим, в сентябре в Украину приезжала оценочная миссия из ЕС, чтобы предварительно проанализировать ситуацию. В первой половине ноября Комитет по вопросам политики и безопасности Совета Евросоюза вернется к этому вопросу.

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