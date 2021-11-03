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Дела Майдана: перед судом престанет бывший сотрудник "Беркута"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт против бывшего сотрудника "Беркута". Он подозревается в избиении участников Майдана и фальсификации протоколов о правонарушении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, бывший сотрудник "Беркута" 30 ноября 2013 года на Майдане Незалежности превысил служебные полномочия и власть. В частности, он вступил в сговор с руководством и другими работниками силового подразделения, и применял насилие к протестующим и незаконного препятствовал проведению собраний и митингов.

Кроме того, экс-сотрудник "Беркута" внес в официальные документы заведомо ложные данные о якобы совершении митингующими административных правонарушений.

"Во время допроса в качестве свидетеля экс-беркутовец предоставил следствию ложные показания, искусственно создавая доказательства для защиты", - уточнили в Генпрокуратуре.

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