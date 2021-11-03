Справи Майдану: перед судом постане колишній співробітник "Беркуту"

Офіс Генпрокурора направив до суду обвинувальний акт проти колишнього співробітника "Беркуту". Він підозрюється в побитті учасників Майдану і фальсифікації протоколів про правопорушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора .

За даними слідства, колишній співробітник "Беркуту" 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності перевищив службові повноваження і владу. Зокрема, він вступив у змову з керівництвом та іншими працівниками силового підрозділу, і застосовував насильство до протестувальників і незаконного перешкоджав проведенню зборів і мітингів.

Крім того, ексспівробітник "Беркута" вніс в офіційні документи завідомо неправдиві дані про нібито вчинення мітингувальниками адміністративних правопорушень.

"Під час допиту в якості свідка ексберкутівець надав слідству неправдиві свідчення, штучно створюючи докази для захисту", - уточнили в Генпрокуратурі.