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Дела Майдана: экс-командиру "Беркута" объявили подозрение

Автор: Анастасия Рокитна

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему командиру оперативной роты батальона милиции особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины в Харьковской области. Его подозревают в организации незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 года в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, он организовал препятствование массовому движению митингующих с Майдана Независимости в Верховную раду для публичного выражения поддержки голосования народными депутатами за возвращение к Конституции Украины 2004 года.

Экс-командир "Беркута" обеспечил применение правоохранителями специальных средств и огнестрельного оружия.

"Такие действия бывшего командира роты "Беркута" привели к тяжелым последствиям, в том числе убийству 3 митингующих, причинении тяжких телесных повреждений 11 лицам, средней тяжести - 59, легких - 129", - говорится в сообщении.

Подозреваемому инкриминировали превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, организацию террористического акта, незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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МайданБеркут