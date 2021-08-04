Справи Майдану: екс-командиру "Беркуту" оголосили підозру

За даними слідства, він організував перешкоджання масовому руху мітингувальників з Майдану Незалежності до Верховної ради для публічного висловлення підтримки голосування народними депутатами за повернення до Конституції України 2004 року.

Екс-командир "Беркуту" забезпечив застосування правоохоронцями спеціальних засобів та вогнепальної зброї.

"Такі дії колишнього командира роти "Беркуту" призвели до тяжких наслідків, у тому числі вбивств 3 мітингувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 11 особам, середньої тяжкості - 59, легких - 129", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваному інкриміновано організацію, на виконання явно злочинного наказу, перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, терористичного акту, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.