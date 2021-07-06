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Дела Майдана: будут судить экс-правоохранителя, который укрывал сотрудников "черной роты"

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Киев, Вторник 06 июля 2021 16:57
Дела Майдана: будут судить экс-правоохранителя, который укрывал сотрудников "черной роты" Фото: судить экс-правоохранителя, который укрывал сотрудников "черной роты" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Офис Генпрокурора направляет обвинительный акт против бывшего правоохранителя, который помогал "черной роте" Беркута, которая причастна к массовым убийствам участников акции протеста 2014 года. Злоумышленник организовывал вывоз и уничтожение табельного огнестрельного оружия милиции особого назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, подозреваемый принимал участие в организации вывоза за пределы столицы сотрудников "черной роты", для их избежания уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.

Также известно, что 23 февраля 2014 года, экс-правоохранитель предоставлял беркутовцам отдельное место укрытия в помещении одного из институтов.

"Утром следующего дня, при его содействии, финансировании и под контролем работники "черной роты" Беркута группами по 2-3 человека на такси выехали за пределы г. Киева в направлении г. Николаева, а часть из них в дальнейшем за пределы Украины", - отмечает пресс-служба.

В частности, злоумышленник занимался ликвидацией орудий совершения преступлений, а именно:

  • 24 автоматов АКМС;
  • 1 снайперской винтовки Драгунова;
  • 3 ружей "Форт-500";
  • 1 ружья "Форт-12";

Известно, что часть уничтоженного оружия экс-правоохранитель утопил в реки Вита, а остальное закопал на берегу.

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