Справи Майдану: судитимуть експравоохоронця, який переховував співробітників "чорної роти"
Офіс Генпрокурора скеровує обвинувальний акт проти колишнього правоохоронця, який допомагав "чорній роті" Беркуту, яка причетна до масових вбивств учасників акції протесту 2014 року. Зловмисник організовував вивезення й знищення табельної вогнепальної зброї міліції особливого призначення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
Згідно з даними слідства, підозрюваний брав участь в організації вивезення за межі столиці співробітників "чорної роти", задля їх уникнення кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів.
Також відомо, що 23 лютого 2014 року, експравоохоронець надавав беркутівцям окреме місце переховування в приміщенні одного з інститутів.
"Зранку наступного дня, за його сприяння, фінансування та під контролем працівники "чорної роти" Беркуту групами по 2-3 особи на таксі виїхали за межі м. Києва в напрямку м. Миколаєва, а частина з них надалі за межі України", - відзначає пресслужба.
Зокрема, зловмисник займався ліквідацією знарядь вчинення злочинів, а саме:
- 24 автоматів АКМС;
- 1 снайперської гвинтівки Драгунова;
- 3 рушниць "Форт-500";
- 1 рушниці "Форт-12";
Відомо, що частину знищенної зброї експравоохоронець втопив у річці Віта, а решту закопав на березі.