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Справи Майдану: судитимуть експравоохоронця, який переховував співробітників "чорної роти"

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Київ, Вівторок 06 липня 2021 16:57
Справи Майдану: судитимуть експравоохоронця, який переховував співробітників "чорної роти" Фото: судитимуть експравоохоронця, який переховував співробітників "чорної роти" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Офіс Генпрокурора скеровує обвинувальний акт проти колишнього правоохоронця, який допомагав "чорній роті" Беркуту, яка причетна до масових вбивств учасників акції протесту 2014 року. Зловмисник організовував вивезення й знищення табельної вогнепальної зброї міліції особливого призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, підозрюваний брав участь в організації вивезення за межі столиці співробітників "чорної роти", задля їх уникнення кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів.

Також відомо, що 23 лютого 2014 року, експравоохоронець надавав беркутівцям окреме місце переховування в приміщенні одного з інститутів.

"Зранку наступного дня, за його сприяння, фінансування та під контролем працівники "чорної роти" Беркуту групами по 2-3 особи на таксі виїхали за межі м. Києва в напрямку м. Миколаєва, а частина з них надалі за межі України", - відзначає пресслужба.

Зокрема, зловмисник займався ліквідацією знарядь вчинення злочинів, а саме:

  • 24 автоматів АКМС;
  • 1 снайперської гвинтівки Драгунова;
  • 3 рушниць "Форт-500";
  • 1 рушниці "Форт-12";

Відомо, що частину знищенної зброї експравоохоронець втопив у річці Віта, а решту закопав на березі.

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