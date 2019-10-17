Дела Гладковского: за что задержали давнего соратника Порошенко

Во время пресс-марафона, 10 октября, президенту Владимиру Зеленскому задали вопрос о расследовании "дела Свинарчуков" – масштабной коррупции в госконцерне "Укроборонпром". В причастности к коррупционным схемам обвиняли, в частности, бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского и его сына Игоря.

"Этим вопросом занимаются правоохранительные органы. Скоро вы это услышите и увидите результат, насколько я знаю, и насколько информация, которая есть у меня, реальна", – ответил президент.

Детективная история

Через неделю, 17 октября, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о задержании Гладковского-старшего по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Максимальная санкция этой статьи – до шести лет лишения свободы. Другие подробности этой истории в пресс-службе НАБУ пообещали сообщить позже.

По информации бывшего нардепа Сергея Лещенко, ныне президент корпорации "Богдан" Гладковский в четверг днем пытался вылететь из Украины, но его якобы не выпустили пограничники. После этого экс-замсекретаря СНБО задержали в ресторане Kidev на Бориспольской трассе детективы НАБУ.

"Олег Гладковский задержан по делу закупки для нужд оборонной сферы автомобилей МАЗ, которые перебрендировались и проходили "отверточную сборку" в автомобили Богдан. Делалось это на предприятиях, связанных с Гладковским и Порошенко. Данная техника поставлялась для нужд обороны без проведения тендера и при наличии явного конфликта интересов", – написал Лещенко.

Знакомый с ситуацией источник РБК-Украина отметил, что второй эпизод, который вменяют Гладковскому – неуплата налогов при растаможке картины. Его сын рассказал СМИ, что речь идет о портрете Владимира Путина, выполненном из гильз. По его мнению, в основу дела легло обвинение в том, что бывший замсекретаря СНБО не внес картину в декларацию.

В конце августа НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) также начали расследование о возможном недекларировании Гладковским имущества на сумму 4,5 млн гривен, куда входили корпоративные права и автомобиль его сына.

Еще один информированный источник РБК-Украина утверждает, что по состоянию на вечер четверга Гладковский так и не получил сообщения о подозрении. По его словам, за этим делом пристально наблюдают как на Банковой, так и на Резницкой.

На протяжении дня силовые структуры не комментировали детали дела. Нацбюро ограничилось коротким сообщением, подтвердив сам факт задержания бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности. Сам Гладковский объявил голодовку в знак протеста "против произвола правоохранительных органов".

В корпорации "Богдан" отметили, что он должен был лететь на выставку Bus world 2019 в Брюселле. Выезд за границу ему якобы не был запрещен, а повестки не присылались. Гладковский добавил, что все время сотрудничал с детективами НАБУ, предоставляя необходимые показания.

"За последние полгода как я вернулся в корпорацию "Богдан", я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину", – отметил он, назвав произошедшее грязным пиаром и политически мотивированным незаконным преследованием.

Давние дела

Скандал с коррупцией в госконцерне "Укроборонпром" уже успел позабыться, но весной этого года он стал одним из самых громких событий президентской кампании, толчком к которому послужило расследование журналистов Bihus.info. Как выяснили журналисты, участники преступной схемы организовали контрабандные поставки запчастей для военной техники, перепродавая их "Укроборонпрому" с серьезной наценкой через фирмы-"прокладки".

Поскольку Гладковский был многолетним близким соратником и бизнес-партнером Петра Порошенко, эта история ударила в первую очередь по имиджу экс-президента, пытавшегося переизбраться на второй срок. На ее медийную раскрутку хорошо поработали также члены "Национального корпуса" и "Национальных дружин", преследовавшие Порошенко во время его агитпоездок по стране с призывами "посадить Свинарчуков за решетку".

В итоге, 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО, и эта тема быстро сошла с первых полос СМИ. Хотя главный конкурент бывшего главы государства на выборах Владимир Зеленский продолжил использовать этот кейс в рамках кампании. В дальнейшем о ходе расследования поступало очень мало информации. Разве что НАБУ и САП обвиняли друг друга в саботаже.

В начале июля Гладковский снова возглавил автомобильную корпорацию "Богдан". Уже через пару недель там и в спортивном клубе "5 элемент" НАБУ провело обыски, но, по информации Бюро, они касались другой истории – закупки по завышенным ценам специального автотранспорта. В этом уголовном производстве расследовались действия должностных лиц Минобороны и Генштаба ВСУ в 2015-2018 годах.

"Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ в 2015–2018 годах, которые, по мнению следствия, незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам", – сообщили тогда в пресс-службе НАБУ.

Производство было возбуждено по статье присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением (санкция: лишение свободы на срок до 12 лет). 19 июля Гладковского по этому делу вызвали на допрос в НАБУ в качестве свидетеля, но он не явился, поскольку, как сообщили в "Богдане", находился за пределами Украины.

Тогда речь шла о китайских внедорожниках, которые корпорация переделывает под санитарные автомобили для украинской армии. Также компания Гладковского производит для военных грузовики на базе белорусских МАЗов.Только прошлой зимой "Богдан" получил полмиллиарда гривен на автомобили для оборонного сектора. Первые контракты были заключены еще в 2016 году.

Весна пришла

Вскоре после инаугурации Владимира Зеленского тогда еще заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что люди ждут от новой команды справедливости и наказания причастных к коррупции. Он уточнил, что речь идет прежде всего о скандалах с "Укроборонпромом" и "Центрэнерго".

"Месседж "весна придет – сажать будем" был донесен руководителям двух антикоррупционных органов. Мне кажется, что мы вскоре должны увидеть первые результаты", – добавил Рябошапка.

После того как "Слуга народа" получила монобольшинство в новой Верховной раде он возглавил Генеральную прокуратуру. Однако "быстрые посадки" оказались нелегким делом. Это признал и сам Владимир Зеленский на недавнем пресс-марафоне.

"Когда я пришел, на второй день я думал, мы будем всех коррупционеров сажать. При этом когда первые наручники надели... все сказали "ай яй яй", президент не имеет права влиять на правоохранительные органы", – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что все же поставил силовикам дедлайн до первого ноября, чтобы показать результат в нескольких громких делах. При этом он упомянул некое совещание, на котором они были очерчены. На вопрос об аресте влиятельного экс-нардепа Сергея Пашинского президент предложил журналистам выйти на улицу и спросить у людей "бандит ли он".

Очевидно, что резонансные дела нужны команде Зеленского и для того, чтобы удовлетворить запрос избирателей на "громкие посадки". Но в этом вопросе власть пытается сохранить баланс. Ведь наряду с подозрениями Гладковскому и Пашинскому, которых сложно назвать популярными у широкой аудитории, новый толчок получили и дела против бывших соратников беглого экс-президента Виктора Януковича: Александра Ефремова и Елены Лукаш.

Примечательно, что против генпрокурора Рябошапки теперь выступает не только бывший замглавы АП Андрей Портнов, но и депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, которого считают близким к олигарху Игорю Коломойскому. Последний, по словам источников РБК-Украина, в последнее время находится не в лучших отношениях с главой Офиса президента Андреем Богданом.

В то же время, собеседники отмечают, что директор НАБУ Артем Сытник нашел взаимопонимание и с Банковой, и с Генеральной прокуратурой, где активно коммуницирует с Рябошапкой.