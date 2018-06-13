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В ВСП поступило более 500 обращений о вмешательстве в деятельность судей

НовостиПолитика    13.06.2018 - 12:50
Фото: Игорь Бенедисюк (facebook.com_highcouncilofjustice)
Фото: Игорь Бенедисюк (facebook.com_highcouncilofjustice)

Не все случаи ВСР констатировал как вмешательство в деятельность судей

Высший совет правосудия (ВСП) зафиксировал около 500 случаев вмешательства в деятельность судей. Об этом во время международного судебно-правового форума заявил председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня есть более 500 обращений судей о вмешательстве в их деятельность", - заявил Бенедисюк.

Он отметил, что по результатам рассмотрения заявлений не все случаи ВСР констатировал как вмешательство в деятельность судей.

Напомним, ВСР отстранил разоблаченную на взятке судью Окружного административного суда Киева Елену Власенкову до 11 июля 2018 года.

Согласно материалам расследования, она планировала получить от одного из участников судебного разбирательства неправомерную выгоду за принятие решения в его пользу в размере 10 тыс. долларов и была задержана при получении первого "транша" в сумме 2 тыс. долларов.

11 мая 2018 года судье было сообщено о подозрении.

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Теги публикации: Высший совет правосудия, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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