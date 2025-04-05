Декретні виплати для ФОП. Скільки можна отримати і як їх нараховують

Декретні виплати ФОПам: як розрахувати

Фізичні особи-підприємці (ФОП), як і наймані працівники, можуть претендувати на виплати у зв’язку з вагітністю та пологами, так звані декретні виплати, каже Олена Воронкова.

Головна умова для отримання декретних виплат ФОП – наявність добровільної участі у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні, що передбачено ст. 19 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

"Якщо жінки-ФОПи сплачували ЄСВ не менш ніж за 6 місяців протягом 12 місяців перед оформленням декретних, то розрахунок декретних буде відбуватись з суми доходу, з якого було сплачено ЄСВ. У 2025 році є обмеження щодо мінімальної суми на день у розмірі 262,81 грн та максимальної суми у розмірі 5256,24 грн", – пояснює вона.

Чи будуть виплати тим, хто не платив ЄСВ

Декретні виплати для жінок, зареєстрованих як суб'єкти підприємницької діяльності, але які скористались пільгою та не платили ЄСВ під час дії воєнного стану, встановлюються у розмірі 25 відсотків від розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць.

Це передбачено пунктом 7 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751. Така сума станом на сьогодні складає 757 грн.

"Щоб отримати декретні ФОПу, який сплачував ЄСВ, потрібно подати до територіального відділення Пенсійного фонду України за місцем реєстрації ФОП заяву – розрахунок суми декретних, номер банківського рахунку для отримання виплат, листок непрацездатності, довідку про сплату ЄСВ за 12 місяців включно з місяцем виходу у декрет. Крім того, краще мати з собою паспорт, ідентифікаційний номер, виписку з Єдиного державного реєстру та трудову книжку", – наводить адвокат перелік потрібних документів.

Для отримання декретних виплат ФОПу, який не сплачував ЄСВ, потрібно подати такий самий пакет документів, але до територіального управління центру соціального захисту населення.