Декретна відпустка за новими правилами у 2024 році. Як оформити та що змінилось

В Україні тривалість відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами становить 126 днів. З них 70 днів до пологів та 56 днів після. Однак якщо пологи були ускладнені, або жінка народила двох чи більше дітей тривалість відпустки збільшується до 70 днів.

Зазвичай відпустка надається з 30 тижнів вагітності. Однак для жінки-чорнобильці, можуть піти в декретну відпустку з 27 тижнів вагітності.

Які документи потрібні

Декретні виплати здійснюється одноразово. Для цього треба звернутися не пізніше, ніж через шість місяців з дня закінчення відпустки.

Однак їх суму розраховує бухгалтерія підприємства, а розмір залежить від двох показників:

середньоденної зарплати;

кількості календарних днів декретної відпустки.

Необхідно подати такі документи:

заява із зазначенням дати початку відпустки;

листок непрацездатності.

Жінкам, які працюють за сумісництвом, належить допомога від обох роботодавців.

Необхідні документи:

заява із зазначенням дати початку відпустки;

копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи;

довідка про доходи за основним місцем роботи.

Як було раніше?

У випадку, якщо жінка спостерігалася в лікаря під час вагітності, то з початком 30 тижня вагітності пацієнтці оформлювався медичний висновок про тимчасову непрацездатність за категорією "Вагітність та пологи". З цієї дати жінка мала йти у декретну відпустку.

Електронний лікарняний автоматично потрапляв до роботодавця.

У випадку, якщо ж жінка продовжувала працювати, то вона могла це зробити. Однак кількість днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами зменшувалася пропорційно до кількості днів, що вона продовжувала працювати.

Також зменшувався і розмір допомоги з вагітністю та пологами, оскільки він обумовлений фактичною тривалістю відпустки.

Як буде зараз?

Зараз в Україні жінка зможе після 30 тижня вагітності визначити дату початку відпустки в зв’язку з вагітністю та пологами. При бажанні, якщо розпочати відпустку з 30 тижня вагітності, їй нічого додатково робити не потрібно.

Однак, якщо вона хоче продовжувати працювати і після 30-го тижня то під час першого візиту до лікаря після початку 30 тижня вагітності подає заяву. У відповідь лікар зазначає в ній дату, з якої має бути сформований МВТН.

У випадку, якщо пологи стануться до зазначеної в заяві дати, МВТН буде сформований з дати пологів.

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