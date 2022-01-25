Декларирование места жительства в "Дия": желающих приглашают протестировать услугу

Всех желающих собирают протестировать новую услугу в приложении "Дия". Доступным станет декларирование места жительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.
"Наконец самая популярная услуга среди украинцев станет доступной на всю страну онлайн в несколько кликов. Больше никаких визитов в военкомат или поездок в ЦНАП - очень часто туда, где живет ваша "прописка", а не вы", - говорится в сообщении.
Чтобы протестировать услугу надо перейти по ссылке. Далее следует заполнить анкету, тогда придет письмо на почту с последующими инструкциями. Желающих протестировать услугу просят поделиться впечатлениями.
Напомним, в приложении "Дия" в ближайшее время появится новая услуга по кибербезопасности - "єЗахист". Актуальность сервиса, по мнению министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, обусловлена сообщениями о появлении в сети "слитых" персональных данных украинцев.