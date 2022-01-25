Декларирование места жительства в "Дия": желающих приглашают протестировать услугу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram .

"Наконец самая популярная услуга среди украинцев станет доступной на всю страну онлайн в несколько кликов. Больше никаких визитов в военкомат или поездок в ЦНАП - очень часто туда, где живет ваша "прописка", а не вы", - говорится в сообщении.

Чтобы протестировать услугу надо перейти по ссылке. Далее следует заполнить анкету, тогда придет письмо на почту с последующими инструкциями. Желающих протестировать услугу просят поделиться впечатлениями.