UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Декларирование места жительства в "Дия": желающих приглашают протестировать услугу

Автор: Иванна Шовкун

Всех желающих собирают протестировать новую услугу в приложении "Дия". Доступным станет декларирование места жительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

"Наконец самая популярная услуга среди украинцев станет доступной на всю страну онлайн в несколько кликов. Больше никаких визитов в военкомат или поездок в ЦНАП - очень часто туда, где живет ваша "прописка", а не вы", - говорится в сообщении.

Чтобы протестировать услугу надо перейти по ссылке. Далее следует заполнить анкету, тогда придет письмо на почту с последующими инструкциями. Желающих протестировать услугу просят поделиться впечатлениями.

Напомним, в приложении "Дия" в ближайшее время появится новая услуга по кибербезопасности - "єЗахист". Актуальность сервиса, по мнению министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, обусловлена сообщениями о появлении в сети "слитых" персональных данных украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия