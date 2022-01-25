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Декларування місця проживання у "Дія": охочих запрошують протестувати послугу

Автор: Іванна Шовкун

Усіх бажаючих збирають протестувати нову послугу у додатку "Дія". Доступним стане декларування місця проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постміністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

"Нарешті найпопулярніша послуга серед українців стане доступною на всю країну онлайн у декілька кліків. Більше жодних візитів до військкомату чи поїздок до ЦНАПу - дуже часто туди, де живе ваша "прописка", а не ви", - йдеться у повідомленні.

Щоб протестувати послугу треба перейти за посиланням. Далі слід заповнити анкету, тоді прийде лист на пошту з наступними інструкціями. Охочих протестувати послугу просять поділитися враженнями.

Нагадаємо, у додатку "Дія" найближчим часом з'явиться нова послуга з кібербезпеки - "єЗахіст". Актуальність сервісу, на думку Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, обумовлена повідомленнями про появу в мережі "злитих" персональних даних українців.

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Дія