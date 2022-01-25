Декларування місця проживання у "Дія": охочих запрошують протестувати послугу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постміністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram .

"Нарешті найпопулярніша послуга серед українців стане доступною на всю країну онлайн у декілька кліків. Більше жодних візитів до військкомату чи поїздок до ЦНАПу - дуже часто туди, де живе ваша "прописка", а не ви", - йдеться у повідомленні.

Щоб протестувати послугу треба перейти за посиланням. Далі слід заповнити анкету, тоді прийде лист на пошту з наступними інструкціями. Охочих протестувати послугу просять поділитися враженнями.