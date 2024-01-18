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Декларацію з сімейним лікарем можна буде підписувати онлайн, – МОЗ

Фото: Вакцинація у сімейного лікаря (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

У 2024 році в Україні з'явиться можливість укласти декларацію з сімейним лікарем онлайн. Це один з кроків плану з цифровізації системи охорони здоров'я на поточний рік.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифровізації.

Коли можна буде укласти декларацію з лікарем онлайн

Цього року українці отримають можливість підписувати декларації з сімейними лікарями дистанційно – онлайн. Це зможе зробити кожен охочий, уточнила заступниця міністра.

"Плануємо навесні цього року провести бета-тестування цієї функції: як зазвичай перед запуском великого проєкту, протестуємо його на меншій аудиторії. Подивимося, як це працюватиме. І далі будемо повноцінно виходити з запуском. Очікуємо, що це буде один із наших найбільших проєктів, бо потенційно нашими користувачами стануть понад 20 мільйонів пацієнтів", – пояснила Марія Карчевич.

Також до минулого року у сімейних лікарів були певні обмеження щодо можливості набору пацієнтів і укладення з ними декларацій – коли лікарі досягали лімітів за кількістю декларацій, то не могли взяти нових пацієнтів. Ці обмеження були зняті. В тому числі їх скасували у зв'язку з тим, що в Україні велика кількість внутрішньо переміщених людей, уточнили РБК-Україна у МОЗ.

Дані про пацієнта зберігатимуться в eHealth – екосистемі відносин усіх учасників цифрового медичного середовища держави. Вона охоплює усі електронні системи, реєстри та сервіси, які функціонують у сфері охорони здоров’я України, зокрема й ЕСОЗ.

"Зараз у пацієнтів проблем з можливостями вибору сімейного лікаря бути не має. А коли запрацює можливість  укладення декларації з сімейним лікарем онлайн, це значно спростить і зробить процес вибору лікаря і сам процес підписання декларацій більш доступним", – відзначила Карчевич.

Нагадаємо, українці у період дії воєнного стану можуть оформити лікарняний онлайн.

Також з початком широкомасштабної війни багато українців змушені були змінити місце проживання. Частина – втратили зв'язок з сімейними лікарями через свій від'їзд або від'їзд лікаря. Ми писали, як укласти декларацію з сімейним лікарем під час війни.

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