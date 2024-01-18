Декларацию с семейным врачом можно будет подписывать онлайн, – Минздрав

Когда можно будет подписать декларацию с врачом онлайн

В этом году украинцы получат возможность подписывать декларации с семейными врачами дистанционно – онлайн. Это сможет сделать любой желающий, уточнила заместитель министра.

"Планируем весной этого года провести бета-тестирование этой функции: как обычно перед запуском крупного проекта, протестируем его на меньшей аудитории. Посмотрим, как это будет работать. И дальше будем полноценно выходить с запуском. Ожидаем, что это будет один из наших крупнейших проектов, потому что потенциально нашими пользователями станут более 20 миллионов пациентов", – объяснила Мария Карчевич.

Также до прошлого года у семейных врачей были определенные ограничения возможности набора пациентов и заключения с ними деклараций – когда врачи достигали лимитов по количеству деклараций, то не могли взять новых пациентов. Эти ограничения были сняты. В том числе, их отменили в связи с тем, что в Украине большое количество внутренне перемещенных людей, уточнили РБК-Украина в Минздраве.

Данные о пациенте будут храниться в eHealth – экосистеме отношений всех участников цифровой медицинской среды государства. Она охватывает все электронные системы, реестры и сервисы, функционирующие в сфере здравоохранения Украины, в том числе и ЕСОЗ.

"Сейчас у пациентов проблем с возможностями выбора семейного врача быть не должно. А когда заработает возможность заключения декларации с семейным врачом онлайн, это значительно упростит и сделает процесс выбора врача и сам процесс подписания деклараций доступнее", – отметила Карчевич.