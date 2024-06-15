Декларацію саміту миру ще не узгодили, можливий сценарій без консенсусу, - ЗМІ

Саміт миру

Сьогодні та завтра у Швейцарії проходить український саміт миру. На ньому присутні представники близько 100 країн та міжнародних організацій.

На саміті миру учасники розглянуть та обговорять три питання формули миру України. Очікується, що за результатами саміту буде ухвалена спільна декларація.

Детальніше про український саміт миру та його головні завдання - у матеріалі РБК-Україна.

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