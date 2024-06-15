Декларацию саммита мира еще не согласовали, возможен сценарий без консенсуса, - СМИ

Саммит мира

Сегодня и завтра в Швейцарии проходит украинский саммит мира. На нем присутствуют представители около 100 стран и международных организаций.

На саммите мира участники рассмотрят и обсудят три вопроса по формуле мира Украины. Ожидается, что по результатам саммита будет принята общая декларация.

Детальнее об украинском саммите мира и его главных задачах - в материале РБК-Украина.

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