Декларацію до роковин Голодомору підписали 55 країн, - Кулеба

За словами міністра, важливо, що Голодомор привертає до себе підвищену увагу в ООН, а кількість підписів різко зросла в порівнянні з попереднім таким документом у 2018 році.

Кулеба наголосив, що українська дипломатія продовжуватиме працювати над відновленням історичної справедливості та вшануванням жертв Голодомору.

"Жахи Голодомору мають служити чітким нагадуванням сьогоднішнім і майбутнім поколінням про необхідність запобігання подібним звірствам і спробам використання їжі як зброї, які є одним із ключових компонентів триваючої агресії Росії проти України", - наголосив глава МЗС.

Фото: декларації України в ООН (twitter.com/DmytroKuleba)

Геноцид українців

Голодомор 1932-1933 років вважають однією з найтрагічніших подій в українській історії. Масовий голод призвів до мільйонних жертв. Історики зазначають, що внаслідок Голодомору загинули близько 7 млн людей.

Верховна рада України звернулася до демократичних держав з проханням визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Після початку повномасштабної війни цей процес активізувався. Низка європейських країн ухвалила відповідне рішення, як і 34 штати в США.

Цього року Україна і світ відзначають 90-ті роковини Голодомору 1932-1933 років в Україні.