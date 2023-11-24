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Декларацию к годовщине Голодомора подписали 55 стран, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Декларацию к трагическому 90-летию Голодомора 1932-1933 годов, инициированную Украиной в ООН, подписали 55 стран. Также ее поддержала делегация Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter (X).

По словам министра, важно, что Голодомор привлекает к себе повышенное внимание в ООН, а количество подписей резко возросло по сравнению с предыдущим документом в 2018 году.

Кулеба подчеркнул, что украинская дипломатия будет продолжать работать над восстановлением исторической справедливости и чествованием жертв Голодомора.

"Ужасы Голодомора должны служить четким напоминанием сегодняшним и будущим поколениям о необходимости предотвращения подобных зверств и попыток использования пищи как оружия, являющихся одним из ключевых компонентов продолжающейся агрессии России против Украины", - подчеркнул глава МИД.

 

Фото: декларации Украины в ООН (twitter.com/DmytroKuleba)

Геноцид украинцев

Голодомор 1932-1933 годов считается одним из самых трагических событий в украинской истории. Массовый голод привел к миллионным жертвам. Историки отмечают, что в результате Голодомора погибли около 7 млн человек.

Верховная рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. После начала полномасштабной войны этот процесс активизировался. Ряд европейских стран принял соответствующее решение, как и 34 штата в США.

В этом году Украина и мир отмечают 90-ю годовщину Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

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ООНМИД УкраиныДмитрий КулебаГолодомор