Декларацію не подав лише один нардеп: названо ім'я

Фото: Анатолій Драбовський (facebook.com ZeDrabovskii)

Драбовський єдиний з нардепів вчасно не подав декларацію

Лише один депутат Верховної ради не встиг подати електронну декларацію про доходи до завершення терміну. Це нардеп від "Слуги народу" Анатолій Драбовський.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Національному агентстві по запобіганню корупції (НАЗК).

Зазначимо, термін подання щорічних декларацій про доходи закінчився 31 травня.

"Драбовський не подав декларацію. Ось і перший претендент на обґрунтований висновок (про навмисне не надання декларації - ред.)", - сказали в НАЗК.

Драбовському 62 роки, він є членом комітету з питань бюджету. До обрання до парламенту був ректором Вінницького кооперативного інституту. Виграв вибори на одномандатному окрузі №12 у Вінницькій області в липні 2019 року.

Нагадаємо, майже перед дедлайном декларацію подав президент Володимир Зеленський, в ній він вказав нерухомість в Україні та за кордоном, колекцію годинників, а також мільйонні доходи.

Крім того, вперше у відкритому доступі з'явилася декларація голови Служби безпеки України, втім, у ній Іван Баканов не вказав іспанську фірму, якою володіє з 2015 року.

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Автор: Олег Черниш