Декларація з сімейним лікарем: чи можна розірвати й де шукати нового

Переїзд або інші обставини можуть поставити питання про зміну сімейного лікаря, який надає первинну медичну допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну службу здоров’я України.
Зміна лікаря означає укладення нової декларації з іншим фахівцем. У разі підписання нової декларації дані про неї вносяться в електронну систему і стара декларація автоматично анулюється. Тобто відвідувати попереднього лікаря для розірвання декларації не потрібно.
Якщо ви бажаєте обрати іншого сімейного лікаря, розривати декларацію з попереднім не треба. Просто підпишіть декларацію з новим, а попередня декларація анулюється в системі автоматично.
Крім цього, українці мають право просто розірвати декларацію, не підписуючи нову.
Для цього треба подати заяву у вільній формі у твій медичний заклад. Навіть без декларації з сімейником лікарі нададуть екстрену допомогу, якщо буде така потреба. Однак у всіх інших випадках потрібна декларація.
Також на підставі декларації з сімейником можна безоплатно консультуватися з вузькопрофільними фахівцями, проходити обстеження в поліклініках та отримувати послуги в лікарнях.
При підписанні декларації з новим лікарем у попередній медзаклад приходити не треба. Якщо є потреба в розірванні попередньої декларації без створення нової, то заяву приймуть в реєстратурі або в головного лікаря.
Потрібен стандартний пакет документів:
Також знадобиться мобільний телефон.
Змінювати лікаря можна доти, доки не знайдете того, якому ви зможете довіряти. Законом не встановлено обмежень в цьому питанні.
Декларація діє доти, доки ви не вирішите змінити лікаря і підписати нову декларацію.
Свого сімейного лікаря можна знайти, як в комунальному медзакладі, так і в приватній клініці чи обирати серед лікарів-ФОП.
Список усіх медзакладів і лікарів можна знайти за посиланням.
Нагадаємо, ветерани в Україні мають змогу отримати медичні послуги у сімейного лікаря за Програмою медичних гарантій.
Наразі договори з НСЗУ мають 2338 лікарні по всій країні, 349 з них - приватні.
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