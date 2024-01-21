Декларація з сімейним лікарем: чи можна розірвати й де шукати нового

Зміна лікаря означає укладення нової декларації з іншим фахівцем. У разі підписання нової декларації дані про неї вносяться в електронну систему і стара декларація автоматично анулюється. Тобто відвідувати попереднього лікаря для розірвання декларації не потрібно.

Як розірвати декларацію з сімейним лікарем

Якщо ви бажаєте обрати іншого сімейного лікаря, розривати декларацію з попереднім не треба. Просто підпишіть декларацію з новим, а попередня декларація анулюється в системі автоматично.

Крім цього, українці мають право просто розірвати декларацію, не підписуючи нову.

Для цього треба подати заяву у вільній формі у твій медичний заклад. Навіть без декларації з сімейником лікарі нададуть екстрену допомогу, якщо буде така потреба. Однак у всіх інших випадках потрібна декларація.

Також на підставі декларації з сімейником можна безоплатно консультуватися з вузькопрофільними фахівцями, проходити обстеження в поліклініках та отримувати послуги в лікарнях.

Чи треба приходити на прийом, щоб розірвати декларацію

При підписанні декларації з новим лікарем у попередній медзаклад приходити не треба. Якщо є потреба в розірванні попередньої декларації без створення нової, то заяву приймуть в реєстратурі або в головного лікаря.

Які документи потрібні, щоб підписати нову декларацію

Потрібен стандартний пакет документів:

паспорт,

податковий номер;

свідоцтво про народження дитини, якщо обирається лікар для неї.

Також знадобиться мобільний телефон.

Скільки разів можна змінювати сімейного лікаря

Змінювати лікаря можна доти, доки не знайдете того, якому ви зможете довіряти. Законом не встановлено обмежень в цьому питанні.

Чи має декларація термін дії

Декларація діє доти, доки ви не вирішите змінити лікаря і підписати нову декларацію.

Де шукати свого лікаря

Свого сімейного лікаря можна знайти, як в комунальному медзакладі, так і в приватній клініці чи обирати серед лікарів-ФОП.

Список усіх медзакладів і лікарів можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, ветерани в Україні мають змогу отримати медичні послуги у сімейного лікаря за Програмою медичних гарантій.

Наразі договори з НСЗУ мають 2338 лікарні по всій країні, 349 з них - приватні.

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