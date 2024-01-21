Декларация с семейным врачом: можно ли разорвать и где искать нового

Смена врача означает заключение новой декларации с другим специалистом. В случае подписания новой декларации данные о ней вносятся в электронную систему и старая декларация автоматически аннулируется. То есть посещать предыдущего врача для расторжения декларации не нужно.

Как разорвать декларацию с семейным врачом

Если вы хотите выбрать другого семейного врача, разрывать декларацию с предыдущим не надо. Просто подпишите декларацию с новым, а предыдущая декларация аннулируется в системе автоматически.

Кроме этого, украинцы имеют право просто разорвать декларацию, не подписывая новую.

Для этого надо подать заявление в свободной форме в твое медицинское учреждение. Даже без декларации с семейником врачи окажут экстренную помощь, если будет такая необходимость. Однако во всех остальных случаях нужна декларация.

Также на основании декларации с семейником можно бесплатно консультироваться с узкопрофильными специалистами, проходить обследование в поликлиниках и получать услуги в больницах.

Нужно ли приходить на прием, чтобы разорвать декларацию

При подписании декларации с новым врачом в предварительное медучреждение приходить не нужно. Если есть необходимость в расторжении предварительной декларации без создания новой, то заявление примут в регистратуре или у главного врача.

Какие документы необходимы, чтобы подписать новую декларацию

Требуется стандартный пакет документов:

паспорт,

налоговый номер;

свидетельство о рождении ребенка, если избирается врач для него.

Также понадобится мобильный телефон.

Сколько раз можно менять семейного врача

Менять врача можно до тех пор, пока не найдете того, которому вы сможете доверять. Законом не установлены ограничения в этом вопросе.

Имеет ли декларация срок действия

Декларация действует, пока вы не решите сменить врача и подписать новую декларацию.

Где искать своего врача

Своего семейного врача можно найти как в коммунальном медучреждении, так и в частной клинике или выбирать среди врачей-ФЛП.

Список всех медучреждений и врачей можно найти по ссылке.

Напомним, ветераны в Украине могут получить медицинские услуги у семейного врача по Программе медицинских гарантий.

В настоящее время договоры с НСЗУ имеют 2338 больниц по всей стране, 349 из них - частные.

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