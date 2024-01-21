Декларация с семейным врачом: можно ли разорвать и где искать нового

Переезд или другие обстоятельства могут поставить вопрос о смене семейного врача, который оказывает первичную медицинскую помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.
Смена врача означает заключение новой декларации с другим специалистом. В случае подписания новой декларации данные о ней вносятся в электронную систему и старая декларация автоматически аннулируется. То есть посещать предыдущего врача для расторжения декларации не нужно.
Если вы хотите выбрать другого семейного врача, разрывать декларацию с предыдущим не надо. Просто подпишите декларацию с новым, а предыдущая декларация аннулируется в системе автоматически.
Кроме этого, украинцы имеют право просто разорвать декларацию, не подписывая новую.
Для этого надо подать заявление в свободной форме в твое медицинское учреждение. Даже без декларации с семейником врачи окажут экстренную помощь, если будет такая необходимость. Однако во всех остальных случаях нужна декларация.
Также на основании декларации с семейником можно бесплатно консультироваться с узкопрофильными специалистами, проходить обследование в поликлиниках и получать услуги в больницах.
При подписании декларации с новым врачом в предварительное медучреждение приходить не нужно. Если есть необходимость в расторжении предварительной декларации без создания новой, то заявление примут в регистратуре или у главного врача.
Требуется стандартный пакет документов:
Также понадобится мобильный телефон.
Менять врача можно до тех пор, пока не найдете того, которому вы сможете доверять. Законом не установлены ограничения в этом вопросе.
Декларация действует, пока вы не решите сменить врача и подписать новую декларацию.
Своего семейного врача можно найти как в коммунальном медучреждении, так и в частной клинике или выбирать среди врачей-ФЛП.
Список всех медучреждений и врачей можно найти по ссылке.
Напомним, ветераны в Украине могут получить медицинские услуги у семейного врача по Программе медицинских гарантий.
В настоящее время договоры с НСЗУ имеют 2338 больниц по всей стране, 349 из них - частные.
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