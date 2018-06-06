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149 медучреждений заключили договора с Национальной службой здоровья

НовостиПолитика    06.06.2018 - 12:45
Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)
Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)

Они с июля начнут получать финансирование по новой модели

В 22 областях Украины 149 медицинских учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь, начинают работу с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Об этом в Facebook сообщила и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"На 149 заведений, с которыми сегодня заключены договора, на второе полугодие будет выделено около 1,5 млрд грн. Другие учреждения здравоохранения, как и ранее, будут в дальнейшем финансироваться через механизм субвенции", - сообщила Супрун.

Договора с медучреждениями завершили заключать вчера, 5 июня. Медучреждения, с которыми заключен договор, с июля начнут получать финансирование по новой модели.

"Среди заведений первой волны - все заведения Киева, нескольких областных центров - Винница, Полтава и Черкассы - и больших городов - Кривой Рог и Кременчуг. Полный перечень договоров будет размещен на сайте Национальной службы здоровья в течение 5 дней", - отметила Супрун.

149 медучреждений первички в 22 областях Украины начинают работу с НСЗУ! Это заведения первой волны - тех городов, районов и...

Опубликовано Ульяна Супрун 6 июня 2018 г.

Напомним, 26 мая Супрун сообщила, в какой области подписано меньше всего деклараций с врачами.

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Теги публикации: Министерство здравоохранения Украины, Уляна Супрун, Врач для каждой семьи  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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