В декларации нового и.о. главы АМПУ нашли несоответствия

Фото: Александр Городницкий (из открытых источников)

Новоизбранного и.о. главы "Администрации морских портов" подозревают в коррупции

У новоизбранного временно исполняющего обязанности главы государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" Александра Голодницкого нашли несоответствия в декларации. Об этом сообщают "Украинские новости".

Так, журналисты обратили внимание, что Александр Голодницкий в своей декларации указал почти 1 млн грн дивидендов, полученных от частной аудиторской фирмы "Аудит-Гарант Николаев", тогда как в официальном реестре юридических лиц чиновник не фигурирует как основатель или руководитель этой фирмы. "Единственным бенефициаром и директором "Аудит-Гаранта" является Людмила Чамара", - говорится в расследовании.

Кроме того, по данным издания, работа Голодницкого на предприятии "Дельта Лоцман" в 2008 году началась с протестов: работники даже не пускали чиновника в кабинет. Акции протеста сопровождали работу нынешнего и.о. главы АМПУ и в последующие годы.

"В декабре 2016 года под офисом "Дельта Лоцман" в Николаеве митинговали капитаны - бывшие сотрудники этого госпредприятия. Дело в том, что после увольнения и перехода на работу в частные компании капитанам аннулировали квалификационные свидетельства. В то же время, у сотрудников другой частной компании - "Марин Порт Сервис" - таких проблем не возникло, что объяснялось тем, что эта фирма могла неофициально контролироваться Александром Голодницким", - сообщают журналисты.

Издание напоминает, что против монополизации рынка лоцманских услуг выступал министр инфраструктуры Владимир Омелян, но руководство АМПУ с его позицией не согласилось.

Против Голодницкого, пишет издание, выдвигались обвинения в сдаче национальных интересов в связи с закупкой программного обеспечения для регулирования движения судов: "Дельта-лоцман" отказалась от украинского программного комплекса "Дельта-Навигатор" в пользу такого же продукта от компании "Транзас".

"Активисты "Национального корпуса", которые проводили акцию протеста в Николаеве, утверждали, что "Транзас" имеет российские корни. При этом в 2016 году "Дельта-Лоцман" подверглась хакерской атаке, которую должным образом не расследовали. Активисты опасались, что таким образом россияне могли получить доступ к стратегической информации, важной для морской безопасности Украины", - говорится в статье.

В свою очередь, по данным журналистов, участники морского рынка опасаются, что прибывание Александра Голодницкого на должности негативно скажется на управлении украинскими портами.

"Руководитель с приставкой "и.о." более уязвим для манипуляций со стороны бизнес-групп, контролирующих морскую отрасль", - пишет издание.

Напомним, предыдущий руководитель госпредприятия Райвис Вецкаганс три года проработал в статусе исполняющего обязанности главы АМПУ, так и не пройдя конкурсные процедуры.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины согласовал назначение Александра Голодницкого на заседании 24 января 2020 года. Днем ранее был объявлен конкурс на постоянного руководителя ГП "АМПУ", прием документов от соискателей продлится до 7 февраля.

Как писало РБК-Украина, 21 января 2020 года детективы Национального бюро расследований Украины (НАБУ) сообщили пяти лицам о подозрении в хищении более 21 млн гривен госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).