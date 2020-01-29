У декларації нового в.о. голови АМПУ знайшли невідповідності

Фото: Олександр Городницький (з відкритих джерел)

Новообраного в.о. голови "Адміністрації морських портів" підозрюють у корупції

У новообраного тимчасово виконуючого обов'язки голови державного підприємства "Адміністрація морських портів України" Олександра Голодницького знайшли невідповідність у декларації. Про це повідомляють "Українські новини".

Так, журналісти звернули увагу, що Олександр Голодницький у своїй декларації вказав майже 1 млн грн дивідендів, отриманих від приватної аудиторської фірми "Аудит-Гарант Миколаїв", тоді як в офіційному реєстрі юридичних осіб чиновник не фігурує як засновник чи керівник цієї фірми. "Єдиним бенефіціаром і директором "Аудит-Гарант" є Людмила Чамара", - йдеться в розслідуванні.

Крім того, за даними видання, робота Голодницкого на підприємстві "Дельта Лоцман" у 2008 році почалась з протестів: працівники навіть не пускали чиновника в кабінет. Акції протесту супроводжували роботу нинішнього в.о. голови АМПУ і в наступні роки.

"В грудні 2016 року під офісом "Дельта Лоцман" у Миколаєві мітингували капітани - колишні співробітники цього держпідприємства. Справа в тому, що після звільнення і переходу на роботу в приватні компанії капітанам анулювали кваліфікаційні свідоцтва. У той же час, у співробітників іншій приватній компанії - "Марін Порт Сервіс" - таких проблем не виникло, що пояснювалося тим, що ця фірма могла неофіційно контролюватися Олександром Голодницким", - повідомляють журналісти.

Видання нагадує, що проти монополізації ринку лоцманських послуг виступав міністр інфраструктури Володимир Омелян, але керівництво АМПУ з його позицією не погодився.

Проти Голодницкого, пише видання, висувалися звинувачення у здачі національних інтересів у зв'язку із закупівлею програмного забезпечення для регулювання руху суден: "Дельта-лоцман" відмовилася від українського програмного комплексу "Дельта-Навігатор" на користь такого ж продукту від компанії "Транзас".

"Активісти "Національного корпусу", які проводили акцію протесту у Миколаєві, стверджували, що "Транзас" має російські корні. При цьому в 2016 році "Дельта-Лоцман" зазнала хакерської атаки, яку належним чином не розслідували. Активісти побоювалися, що таким чином росіяни могли отримати доступ до стратегічної інформації, важливої для морської безпеки України", - йдеться в статті.

У свою чергу, за даними журналістів, учасники морського ринку побоюються, що прибуття Олександра Голодницкого на посади негативно позначиться на управлінні українськими портами.

"Керівник з приставкою "в.о." більш вразливий для маніпуляцій з боку бізнес-груп, контролюючих морську галузь", - пише видання.

Нагадаємо, попередній керівник держпідприємства Райвіс Вецкаганс три роки пропрацював в статусі виконуючого обов'язки голови АМПУ, так і не пройшовши конкурсні процедури.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України погодив призначення Олександра Голодницкого на засіданні 24 січня 2020 року. Днем раніше був оголошений конкурс на постійного керівника ДП "АМПУ", прийом документів від претендентів триватиме до 7 лютого.

Як писало РБК-Украина, 21 січня 2020 року детективи Національного бюро розслідувань України (НАБУ) повідомили п'яти особам про підозру у розкраданні понад 21 млн гривень держпідприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ).