В декларации нардепа выявили 1,2 млн гривен необоснованного дохода. Их хотят конфисковать

В декларации народного депутата сотрудники Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) выявили необоснованный доход в сумме 1,2 млн гривен. Их конфискуют в пользу государства.
Об этом сообщила пресс-служба НАПК.
Отмечается, что в своей декларации народный депутат указал доход в 1,2 млн гривен, полученный им от сдачи в аренду объекта недвижимости (жомовой ямы), не имея прав на его владения. Таким образом, он получил необоснованный доход.
НАПК передало эти данные в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). После изучения обстоятельств дела был подготовлен иск в Высший антикоррупционный суд о "гражданской конфискации" необоснованного дохода народного депутата в пользу государства.
В сообщении НАПК не указывается имя народного депутата. В ведомстве отметили, что это первый случай в истории Украины, когда с нардепа в судебном порядке решили взыскать необоснованный доход.
Напомним, 19 мая парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал народным депутатам одобрить законопроект №4651. Документ предусматривает возвращение тюремного заключения за ложь в декларации.
Отметим, в середине апреля парламент принял за основу законопроект о восстановлении лишения свободы за ложь в декларациях. А недавно президент Владимир Зеленский призвал Раду как можно скорее принять этот законопроект в целом.
Как писало РБК-Украина, вернуть лишение свободы за ложь в декларациях предложил именно глава государства. В конце января Зеленский внес в парламент соответствующий законопроект.