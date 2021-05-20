У декларації нардепа виявили 1,2 млн гривень необґрунтованого доходу. Їх хочуть конфіскувати

В декларації народного депутата співробітники Національного агентства з попередження корупції (НАЗК) виявили необґрунтований дохід у сумі 1,2 млн гривень. Їх конфіскують на користь держави.

Зазначається, що у своїй декларації народний депутат вказав дохід у 1,2 млн гривень, отриманий ним від здачі в оренду об'єкта нерухомості (жомової ями), не маючи прав на його володіння. Таким чином, він отримав необґрунтований дохід.

НАЗК передало ці дані до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Після вивчення обставин справи був підготовлений позов до Вищого антикорупційного суду про "громадянську конфіскацію" необґрунтованого доходу народного депутата на користь держави.

У повідомленні НАЗК не вказується ім'я народного депутата.У відомстві зазначили, що це перший випадок в історії України, коли з нардепа в судовому порядку вирішили стягнути необґрунтований дохід.