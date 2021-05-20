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У декларації нардепа виявили 1,2 млн гривень необґрунтованого доходу. Їх хочуть конфіскувати

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Київ, Четвер 20 травня 2021 19:04
У декларації нардепа виявили 1,2 млн гривень необґрунтованого доходу. Їх хочуть конфіскувати Фото: в декларації нардепа виявили необгрунтований дохід (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В декларації народного депутата співробітники Національного агентства з попередження корупції (НАЗК) виявили необґрунтований дохід у сумі 1,2 млн гривень. Їх конфіскують на користь держави.

Про це повідомила пресс-служба НАЗК.

Зазначається, що у своїй декларації народний депутат вказав дохід у 1,2 млн гривень, отриманий ним від здачі в оренду об'єкта нерухомості (жомової ями), не маючи прав на його володіння. Таким чином, він отримав необґрунтований дохід.

НАЗК передало ці дані до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Після вивчення обставин справи був підготовлений позов до Вищого антикорупційного суду про "громадянську конфіскацію" необґрунтованого доходу народного депутата на користь держави.

У повідомленні НАЗК не вказується ім'я народного депутата.У відомстві зазначили, що це перший випадок в історії України, коли з нардепа в судовому порядку вирішили стягнути необґрунтований дохід.

Нагадаємо, 19 травня парламентський Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував народним депутатам схвалити законопроект №4651. Документ передбачає повернення тюремного ув'язнення за брехню в декларації.

Зазначимо, в середині квітня парламент прийняв за основу законопроект про поновлення позбавлення волі за брехню в деклараціях. А нещодавно президент Володимир Зеленський закликав Раду якомога швидше прийняти цей законопроект в цілому.

Як писало РБК-Україна, повернути позбавлення волі за брехню в деклараціях запропонував саме глава держави. Наприкінці січня Зеленський вніс до парламенту відповідний законопроект.

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