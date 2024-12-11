У декількох областях України скасували графіки відключення світла

У декількох західних областях України скасували графіки відключень світла на 11 грудня, запроваджені після ракетних атак по Україні у листопаді. Це зроблено за вказівкою "Укренерго".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайти обленерго.
Зокрема скасовано графіки у Львівській області.
Графік для Львівської області
Графіки скасували також у Волинській області. "НЕК "Укренерго" зменшило обсяг обмеження на території області згідно графіку погодинного відключення на 11 грудня. Скасовано відключення для усіх черг з 07:00 до отримання окремого розпорядження", - йдеться в повідомленні "Волиньобленерго".
Крім того, не діють графіки у Закарпатській та Івано-Франківській областях.
"Станом на 7:05 відбулися оновлення у графіках погодинних відключень до окремої вказівки", - йдеться у повідомленні "Прикарпаттяобенерго ".
У цих областях графіки не діяли і напередодні, 10 грудня.
"Укренерго" повідомило, що 11 грудня діятимуть графіки відключення світла.
Час застосування та обсяг обмежень будуть наступними:
для побутових споживачів
для промисловості та бізнесу
Нагадаємо, "Укренерго" запровадило графіки відключень світла в Україні 18 листопада після масованої атаки на Україну.
Як зазначили в "Укренерго", графіки відключень світла, запроваджені у листопаді після масованих ракетних обстрілів, поступово скорочуються.
"Укренерго" готується до кількох варіантів. Найгірший сценарій передбачає продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації.
Ситуація в енергетичному секторі України залишається складною через значні руйнування як генеруючих, так і потужностей, що передають.
Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, "проходження зими залежить насамперед від інтенсивності російських атак на нашу енергосистему".