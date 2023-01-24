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Декілька країн готові закликати Німеччину передати Україні Leopard, - глава МЗС Естонії

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Вівторок 24 січня 2023 00:26
Декілька країн готові закликати Німеччину передати Україні Leopard, - глава МЗС Естонії Фото: Урмас Рейнсалу, голова МЗС Естонії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Декілька країн запевнили, що готові закликати Німеччину розпочати постачання танків Leopard до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу в інтерв'ю " Радіо Свобода ".

"Є кілька країн, які запевнили, що вони готові це зробити (закликати Німеччину надати Україні танки "Леопард" - ред.). І я сподіваюся, що найближчим часом (це було моє сьогоднішнє повідомлення моєму німецькому колезі) Німеччина чітко заявить, що готова надати дозвіл тим країнам, які просять про це. І я також сподіваюся, що вони подивляться і на свої запаси також", - заявив він після завершення зустрічі голів МЗС Євросоюзу.

Він також закликав союзників поставити за мету підвищення військової допомоги Україні до рівня 1% власного ВВП, як це вже зробила Естонія.

"У нашому арсеналі - нуль танків. Тож ми даємо гаубиці, боєприпаси, протитанкову зброю тощо. Але якби у нас були танки, ми вже їх доставили б", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони Британії Бен Уоллес закликав Німеччину дозволити постачання Leopard в Україну для інших країн.

Також ми писали, що глави МЗС країн Балтії звернулися до Німеччини з офіційним закликом надати Україні танки Leopard.

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