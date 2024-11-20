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По декілька черг одночасно: в "Укренерго" оновили графіки відключень на 21 листопада

Середа 20 листопада 2024 18:16
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По декілька черг одночасно: в "Укренерго" оновили графіки відключень на 21 листопада Ілюстративне фото: в "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 21 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у четвер, 21 листопада, все ще будуть графіки відключення світла. Світло вимикатимуть в однієї та двох черг одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Завтра, 21 листопада, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

  • 7:00 - 11:00 - одна черга відключень;
  • 11:00 - 19:00 - дві черги відключень;
  • 19:00 - 22:00 - одна черга відключень.

Нагадаємо, що графік відключень за вашою адресою можете дізнатись на сайті чи офіційних сторінках оператора розподілу. Причиною повернення графіків є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

Водночас українців просять не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

Повернення графіків відключення світла в Україні

У неділю, 17 листопада, Російська Федерація знову атакувала енергетичну інфраструктуру України. Через це було повернено графіки відключення світла.

В наслідок атаки найсерйозніші руйнування було зафіксовано в Одесі. Також після ударів роботу припинила Ладижинська ТЕС, що у Вінницькій області.

Детальніше про ситуацію, про те, скільки триватимуть графіки та чого чекати взимку - читайте у матеріалі РБК-Україна "Знову за графіками. Як довго будуть відключення світла в Україні та чого чекати взимку".

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