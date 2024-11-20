По несколько очередей одновременно: в "Укрэнерго" обновили графики отключений на 21 ноября

В Украине в четверг, 21 ноября, все еще будут графики отключения света. Свет будут выключаться в одной и двух очередях одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Завтра, 21 ноября, время применения и объем ограничений будут следующими:

7:00 – 11:00 – одна очередь отключений;

11:00 – 19:00 – две очереди отключений;

19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Напомним, что график отключений по вашему адресу можете узнать на сайте или на официальных страницах оператора распределения. Причиной возвращения графиков является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

В то же время, украинцев просят не включать несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику.

Возврат графиков отключения света в Украине

В воскресенье, 17 ноября, Российская Федерация снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за этого были возвращены графики отключения света.

В результате атаки самые серьезные разрушения зафиксированы в Одессе. Также после ударов работу прекратила Ладыжинская ТЭС Винницкой области.