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Деканоїдзе: наплив росіян - серйозна проблема для Грузії

Фото: Хатія Деканоїдзе (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Приїзд 130 тисяч російських громадян становить велику проблему для національної безпеки Грузії. Через них зростає не економіка, а ціни на квартири.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказала екс-глава Нацполіції України та соратниця колишнього президента Грузії Хатія Деканоїдзе.

За її словами, згідно з офіційною статистикою, у Грузії зараз приблизно 130 тисяч російських громадян. Перша хвиля була після 24 лютого, а друга хвиля - коли Путін оголосив мобілізацію у вересні.

"Для мене двох Росій не існує, і я не єдина така людина в Грузії. Грузини вважають наплив російських громадян серйозною проблемою, питанням національної безпеки. Залежність грузинської економіки від російської - також велика загроза", - сказала вона.

За її словами, зростання економки Грузії через росіян, про яке говорить прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі, відбувається лише через те, що російські громадяни "купують багато квартир у Грузії".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що економіка Грузії переживає бум через 100 тисяч заможних російських дезертирів.

Населення Грузії 2022 року становило близько 3,85 млн осіб.

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