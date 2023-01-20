Деканоїдзе: наплив росіян - серйозна проблема для Грузії

Приїзд 130 тисяч російських громадян становить велику проблему для національної безпеки Грузії. Через них зростає не економіка, а ціни на квартири.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказала екс-глава Нацполіції України та соратниця колишнього президента Грузії Хатія Деканоїдзе.

За її словами, згідно з офіційною статистикою, у Грузії зараз приблизно 130 тисяч російських громадян. Перша хвиля була після 24 лютого, а друга хвиля - коли Путін оголосив мобілізацію у вересні.

"Для мене двох Росій не існує, і я не єдина така людина в Грузії. Грузини вважають наплив російських громадян серйозною проблемою, питанням національної безпеки. Залежність грузинської економіки від російської - також велика загроза", - сказала вона.

За її словами, зростання економки Грузії через росіян, про яке говорить прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі, відбувається лише через те, що російські громадяни "купують багато квартир у Грузії".