В декабре украинцев ждет один дополнительный выходной
Фото: в декабре украинцев ждут 22 рабочих дней и 9 выходных (Виталий Носач, РБК-Украина)
В декабре 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 22 рабочих дней и 9 выходных. В последнем месяце года будет три выходных дня подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.
Рождество Христово (25 декабря), в этом году выпадает на субботу. Выходной день переносится на понедельник, 27 декабря. Таким образом, выходными будут три дня подряд.
Кроме того, в декабре отмечаются такие праздники:
- 1 декабря - Всемирный день борьбы против СПИДа
- 1 декабря - День работников прокуратуры
- 2 декабря - Международный день борьбы за отмену рабства
- 3 декабря - Международный день инвалидов
- 4 декабря - День объятий
- 5 декабря - День работников статистики
- 5 декабря - Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития
- 6 декабря - День Вооруженных сил Украины
- 7 декабря Международный день гражданской авиации
- 7 декабря - День местного самоуправления
- 9 декабря - Международный день борьбы против коррупции
- 10 декабря - День прав человека
- 11 декабря - Международный день гор
- 12 декабря День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины
- 14 декабря День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора)
- 15 декабря - День работника суда
- 17 декабря - День работника государственной исполнительной службы
- 18 декабря - Международный день мигрантов
- 19 декабря - День адвокатуры
- 19 декабря День Святого Николая
- 20 декабря - Международный день солидарности людей
- 22 декабря - День энергетика
- 22 декабря - День дипломатической службы Украины
- 24 декабря - День работников архивных учреждений
- 25 декабря - Рождество Христово
Напомним, в 2021 году в Украине рабочими днями будут 250 из 365 календарных дней. В то же время в году будет 115 дней, когда работа не проводится, среди которых 104 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.