В декабре украинцев ждет один дополнительный выходной

В декабре 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 22 рабочих дней и 9 выходных. В последнем месяце года будет три выходных дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Рождество Христово (25 декабря), в этом году выпадает на субботу. Выходной день переносится на понедельник, 27 декабря. Таким образом, выходными будут три дня подряд.

Кроме того, в декабре отмечаются такие праздники: