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В декабре украинцев ждет один дополнительный выходной

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Украина, Среда 01 декабря 2021 07:31
В декабре украинцев ждет один дополнительный выходной Фото: в декабре украинцев ждут 22 рабочих дней и 9 выходных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В декабре 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 22 рабочих дней и 9 выходных. В последнем месяце года будет три выходных дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Рождество Христово (25 декабря), в этом году выпадает на субботу. Выходной день переносится на понедельник, 27 декабря. Таким образом, выходными будут три дня подряд.

В декабре украинцев ждет один дополнительный выходной

Кроме того, в декабре отмечаются такие праздники:

  • 1 декабря - Всемирный день борьбы против СПИДа
  • 1 декабря - День работников прокуратуры
  • 2 декабря - Международный день борьбы за отмену рабства
  • 3 декабря - Международный день инвалидов
  • 4 декабря - День объятий
  • 5 декабря - День работников статистики
  • 5 декабря - Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития
  • 6 декабря - День Вооруженных сил Украины
  • 7 декабря Международный день гражданской авиации
  • 7 декабря - День местного самоуправления
  • 9 декабря - Международный день борьбы против коррупции
  • 10 декабря - День прав человека
  • 11 декабря - Международный день гор
  • 12 декабря День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины
  • 14 декабря День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора)
  • 15 декабря - День работника суда
  • 17 декабря - День работника государственной исполнительной службы
  • 18 декабря - Международный день мигрантов
  • 19 декабря - День адвокатуры
  • 19 декабря День Святого Николая
  • 20 декабря - Международный день солидарности людей
  • 22 декабря - День энергетика
  • 22 декабря - День дипломатической службы Украины
  • 24 декабря - День работников архивных учреждений
  • 25 декабря - Рождество Христово

Напомним, в 2021 году в Украине рабочими днями будут 250 из 365 календарных дней. В то же время в году будет 115 дней, когда работа не проводится, среди которых 104 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.

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