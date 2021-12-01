У грудні українців чекає один додатковий вихідний

У грудні 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 22 робочих днів і 9 вихідних. В останньому місяці року буде три вихідних дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.

Різдво Христове (25 грудня), цього року випадає на суботу. Вихідний день переноситься на понеділок, 27 грудня. Таким чином, вихідними будуть три дні поспіль.

Крім того, в грудні відзначаються такі свята: